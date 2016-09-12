旅行社：請把陸客找回來

陸客來台大減，接待陸客團的旅行社生意差太多，很多旅行社員工被裁員或放無薪假；有人得憂鬱症，有人付不出台北房租只得回南部種田，忙著先借錢替子女繳學費。業者說，政府如果有能力，「請把陸客找回來」。

林姓旅行社業者表示，陸客團來台環島團費雖有高有低，但平均消費卻只次於日本客，尤其是「玩到哪買到哪」，沒有一個國家比得上，養活了台灣至少200家旅行社，這還不算其他下游的業者；如今陸客團減少，不但導遊沒團帶，公司面向大陸原本7名業務員，現在只剩2人，其他人開始放無薪假。

「有人離開公司不到2周，擔心沒收入沒未來，已經得了憂鬱症。」張姓旅行社業者表示，為了分到更多來台的陸客客源，有業者忙著跑大陸拉關係，但大陸組團社說「老是罵人，任誰也不往那去！」在旅遊界打滾快30年，以前都是年年看漲，現在被新政府「搞到快死掉」。

劉姓旅行社業者說，最近兩天向移民署申辦入台證的陸客多了一些，有接近政府的人傳話和他說「燕子要來了」，別擔心；但業者都知道現在人數多是大陸的十一假期影響，估計再過一周，申請人數就「開始完蛋」。

(旺報)