創世紀倒閉 員工：我們不會是唯一

新政府520上任後，創世紀是第一個倒閉的專接陸客團旅行社，該公司張姓導遊還沒拿到公司欠款就因意外死亡。她的妻子12日走上街頭，期待新政府要重視被倒的員工權益。員工說，大環境若不解決，「我們不會是唯一」。

張姓導遊的妻子說，公司原本就積欠她先生薪水，先生也曾去談過但沒下文，先生意外死亡後，公司還有欠款未還，如今她得獨立養一個還在念高中的女兒，碰到如此遭遇，投訴無門，真不知如何是好。

「光是欠我們員工的就有1500萬到2000萬元，若包括其他欠餐廳、購物店等，全部加起來估計上億元。」創世紀員工張仲則表示，陸客團近年為台灣旅遊業帶來很多就業機會，創世紀倒了，他們就算想到其他旅行社找工作也找不到，因為陸客大減，旅行社光養自己的導遊都養不起，怎可能再養新人？希望勞動部快幫他們解決問題。

(旺報)