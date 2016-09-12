創世紀倒閉 員工：我們不會是唯一
新政府520上任後，創世紀是第一個倒閉的專接陸客團旅行社，該公司張姓導遊還沒拿到公司欠款就因意外死亡。她的妻子12日走上街頭，期待新政府要重視被倒的員工權益。員工說，大環境若不解決，「我們不會是唯一」。
張姓導遊的妻子說，公司原本就積欠她先生薪水，先生也曾去談過但沒下文，先生意外死亡後，公司還有欠款未還，如今她得獨立養一個還在念高中的女兒，碰到如此遭遇，投訴無門，真不知如何是好。
「光是欠我們員工的就有1500萬到2000萬元，若包括其他欠餐廳、購物店等，全部加起來估計上億元。」創世紀員工張仲則表示，陸客團近年為台灣旅遊業帶來很多就業機會，創世紀倒了，他們就算想到其他旅行社找工作也找不到，因為陸客大減，旅行社光養自己的導遊都養不起，怎可能再養新人？希望勞動部快幫他們解決問題。
(旺報)
關鍵字：創世紀旅行社
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。