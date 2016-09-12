希拉蕊健康疑慮 川普：盼她盡速康復

美國共和黨總統候選人川普今天表示，不清楚民主黨總統候選人希拉蕊的情況，希望她盡速康復。川普陣營回應希拉蕊健康問題的說法相當克制。

川普（Donald Trump）12日在福斯新聞（Fox News）就希拉蕊需要助理與安全人員攙扶的影像表示，「我真的不清楚。希望她盡快復原，我不知道發生什麼事。」

川普說，我看到我所見到的，希拉蕊咳不停是1週前的事，那應該也是受肺炎的影響。他說，「我大概會這樣認為，某事仍在發生中。希望希拉蕊盡快恢復，返回競選活動，大家會見到希拉蕊出席辯論。」

川普對自己的健康狀況表示，當相關報告完成後會公開，希望結果良好，相信自己的健康狀況不錯。

共和黨策士認為，此刻川普只能祝福希拉蕊早日康復，其他別多說。川普幕僚對此也相當克制，避免做不必要的評論。

希拉蕊11日出席紐約911事件紀念活動時，因天氣太熱身體不適提早離開，後來被民眾拍到上車時軟腳無法行走的畫面，引發各界對她身體狀況的關切。

希拉蕊的醫師指出，她罹患肺炎。競選陣營已宣布取消12日加州的募款活動。

美國輿論多認為，希拉蕊對個人事務相當保密，也與媒體保持距離，她的健康問題被定位為選舉「陰謀論」，不過當不良於行的影像傳出後，這種懷疑也變得合理。1050912

(中央社)