台灣畫家天津開展 盼促進兩岸文化交流
台灣畫家劉蓉鶯的「水墨花鳥創作展之淨塵系列」12日在天津文史研究館展廳開幕，兩岸多位文化藝術界及天津台商與會，希望以傳統藝術為媒介，增進台灣與天津書畫藝術屆彼此之間的瞭解，促進兩岸文化交流。
12日上午，「花好月圓——劉蓉鶯水墨花鳥創作展之淨塵系列」在天津文史館開幕，畫家劉蓉鶯、全國台聯副會長楊毅周、天津市台聯會長葉惠麗、台企聯榮譽會長丁鯤華、前立委鄭余鎮等人出席。
據瞭解，此次畫展，由台灣知名水墨畫家、臺灣中華消費者協會臺灣藝術文創中心會長劉蓉鶯女士獻上72幅水墨花鳥精品畫。她曾多次在北京、上海、廈門等地舉辦畫展，被譽為「心靈畫家」。
前立委鄭余鎮表示，雖然當前兩岸關係不佳，但能藉由書畫展，用文化藝術帶動兩岸的和平發展，深具意義。他也稱，兩岸一家親是時代的需求。
葉慧麗表示，兩岸關係和平發展的根基在基層，動力在民間。期望由人化文、以文化人，進一步推動兩地文化界的交流與合作。
全國台企聯榮譽會長丁鯤華、天津市文史研究館副館長閻金明分別在座談會上發言，他們希望以傳統藝術為媒介，增進台灣與天津書畫藝術屆彼此之間的瞭解，使兩岸同胞的心貼的更近。
(旺報)
關鍵字：劉蓉鶯
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