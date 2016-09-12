中俄南海軍演 俄艦抵湛江

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中俄南海聯合軍演12日開始，圖為俄海軍太平洋艦隊「特里布茨海軍上將」號反潛艦駛入湛江軍港。（圖／新華社）

中國海軍副司令員王海中將12日出席中俄「海上聯合-2016」聯演歡迎儀式時表示，此次聯合演習將進一步提升應對共同安全威脅的能力。俄方艦隊已陸續就位。

中俄為期8天的「海上聯合-2016」軍事演習今天在廣東省湛江外海展開。俄方參演艦艇抵達湛江一座軍港，中共以南海艦隊為主的兵力也集結完畢。中國海軍副司令員王海擔任中方總指揮。

俄方參演兵力包括水面艦艇5艘，分別是特里布茨海軍上將號反潛艦、維諾葛瑞多夫號驅逐艦，佩列斯維特號登陸艦及油輪，以及艦載直升機2架、海軍陸戰隊和兩棲裝甲裝備。

中方則有分別來自南海、東海和北海艦隊，包括飛彈驅逐艦廣州艦、鄭州艦，飛彈護衛艦黃山艦、三亞艦、大慶艦，兩棲登陸艦崑崙山艦、雲霧山艦。

(中時電子報)