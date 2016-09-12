美聯準官員：財政政策比貨幣政策更重要

美國明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示，監管與財政政策才是比貨幣政策更重要的振興經濟工具。

卡什卡利在財經頻道CNBC指出，「我們都應該承諾，貨幣政策沒有辦法解決經濟成長低迷的情況」，反之現在應該聚焦於監管與財政政策。

他說：「我們必須推升成長率。我不認為貨幣政策是解決之道」。他預期美國經濟「溫和」成長約2％。

當被問及他對下周聯準會決策會議利率走向的看法，他強調作此推測沒有建設性，僅表示「坦白說，現在沒有很大的急迫性去做任何事」。卡什卡利沒有聯邦公開市場委員會(FOMC)投票權。

(工商)