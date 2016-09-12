亞洲男籃挑戰賽 中華提前晉八強
在伊朗德黑蘭舉行的2016亞洲男籃挑戰賽，今天進行複賽首日的賽程。中華隊靠著隊長劉錚狂轟28分，以92比77擊敗哈薩克，拿下3連勝。
中華隊在預賽B組連勝印度、菲律賓，預賽成績帶入複賽，今天再勝哈薩克，取得3連勝，提前晉級8強。
今天對哈薩克之戰，中華隊首節就火力全開，一開賽劉錚、周柏臣與戴維斯（Quincy Davis）就聯手打出一波15比4的攻勢，並在首節取得24比13的領先，半場也仍以38比30保有優勢。
中華隊在第3節靠著周儀翔跳投得手，一度將領先的差距拉開到20分，也是全場差距最大的時刻。哈薩克雖在第4節曾將差距縮小到個位數，但中華隊穩住陣腳，終場仍以15分的差距獲勝。
中華隊新隊長劉錚全場14投9中，包括兩記三分球，攻下全場最高的28分；戴維斯今天只打了25分28秒，也有14分、5籃板與5助攻的演出。
拿下3連勝之後，中華隊提前晉級8強，明天將對上約旦。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。