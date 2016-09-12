亞洲男籃挑戰賽 中華提前晉八強

在伊朗德黑蘭舉行的2016亞洲男籃挑戰賽，今天進行複賽首日的賽程。中華隊靠著隊長劉錚狂轟28分，以92比77擊敗哈薩克，拿下3連勝。

中華隊在預賽B組連勝印度、菲律賓，預賽成績帶入複賽，今天再勝哈薩克，取得3連勝，提前晉級8強。

今天對哈薩克之戰，中華隊首節就火力全開，一開賽劉錚、周柏臣與戴維斯（Quincy Davis）就聯手打出一波15比4的攻勢，並在首節取得24比13的領先，半場也仍以38比30保有優勢。

中華隊在第3節靠著周儀翔跳投得手，一度將領先的差距拉開到20分，也是全場差距最大的時刻。哈薩克雖在第4節曾將差距縮小到個位數，但中華隊穩住陣腳，終場仍以15分的差距獲勝。

中華隊新隊長劉錚全場14投9中，包括兩記三分球，攻下全場最高的28分；戴維斯今天只打了25分28秒，也有14分、5籃板與5助攻的演出。

拿下3連勝之後，中華隊提前晉級8強，明天將對上約旦。1050912

(中央社)