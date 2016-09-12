印尼總統：杜特蒂支持處決菲籍毒販
印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天說，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），支持他處決已被判處死刑的一名菲籍女傭毒眅，這名女傭的境遇獲得廣泛的同情。
菲國方面否認佐科威的說法，並且說，杜特蒂只是保證尊重印尼司法程序的判決結果。
杜特蒂明顯在上週雅加達舉行雙邊會談時，同意佐科威執行死刑。杜特蒂自己在國內正對毒販展開血腥掃蕩，僅僅2個月即有近3000人喪命。
佐科威說，在與引人爭議的杜特蒂談話時，雙方曾討論這名菲傭的案子。
他今天告訴記者：「那一天我向他解釋延期執行死刑的原因。杜特蒂總統便說，如果你想處決，請便。」
這名菲籍女傭名叫維羅索（Mary Jane Veloso），她是在2009年被捕，當時，她?帶了一只藏有2.6公斤海洛因的手提箱。她後來被判處死刑。
維羅素去年將要執行死刑時獲准暫時停止執行，因為當初吸收她運毒的1名婦女在菲國被捕。（譯者：中央社簡長盛）1050912
(中央社)
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