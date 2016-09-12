印度工業生產衰退、通膨緩和

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印度官方周一公布經濟數據好壞參半，儘管7月工業生產意外衰退，但8月消費者通膨較預期緩和。

7月印度工業生產較去年同期下滑2.4％，遜於經濟學家預估的增長1.3％。6月工業生產年增2％。

8月消費者物價指數較去年同期攀升5.05％，低於7月的6.07％。

(工商)