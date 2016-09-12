澎湖岸巡首查獲陸製隱形眼鏡醫療器材

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岸巡7總隊今天在執行貨檢勤務時，在尖山6號碼頭貨輪卸貨區，首度查獲未核准的陸製隱形眼鏡醫療器材一批，全案依法扣押並將貨主送澎湖衛生局裁罰。

岸巡7總隊尖山安檢所今天所查獲軟性親水接觸鏡有240盒、散裝20片，並依法通知許姓貨主案說明，澎湖縣政府衛生局依法將該批陸製隱形眼鏡先行扣押。

岸巡7總隊表示，岸巡安檢單位自今年1月起，已查獲多起透過海運宅配私釀酒、藥品等相關違禁品，但今天則是查獲陸製隱形眼鏡醫療器材。1050912

(中央社)