勘災怕鞋濕還要人背 日高官：深感後悔

日本1名政府官員近期在視察遭致命颱風摧殘的城鎮期間，由另名同事背著通過1處大水坑，招致猛烈批評。

美聯社與日本「朝日新聞」報導，日本復興廳副大臣務台俊介本月稍早帶領政府團隊，前往岩手縣岩泉町的北方城鎮進行視察，並評估颱風所造成的損害。這次颱風在該地已造成20多人喪命。

從電視畫面可見，忘記攜帶橡膠靴到場的務台，由另名政府官員背著涉過水坑。此景在社群媒體上引發猛烈批評，網友也譴責務台不重視他的工作。

這起事件在務台上司、復興廳大臣今村雅弘本週末訪查該區，並為先前風波致歉時，再次浮上檯面。

今村向當地居民致歉，他說：「當我聽到這件事，我說他到底在做什麼。」今村表示，務台當時必須急忙趕去災害現場，才忘了他的靴子。

務台今天稍晚告訴記者，自己做的事「並不恰當」。他說：「我深感後悔」。（譯者：中央社周莉芳）1050912

(中央社)