田弘茂：不認為北京沒聽到蔡總統的善意

我要評比

海基會董事長田弘茂今天指出，他不相信北京方面完全聽不到蔡英文總統這段期間所釋出的善意，也不認為北京方面把協商之門關了起來。

海基會下午召開董監事臨時聯席會議，通過新任董事長田弘茂的人事案，田弘茂會後召開記者會作上述表示。

他認為，陸客來台人數減少，旅遊業走上街頭是不得已的，非常辛苦，他深表同情，未來可以透過協商機制來解決旅遊業的問題。

他說，政府對於兩岸交流受到損失的產業，會了解背後的原因，這個「結」怎麼打開，需要有一段過程。

田弘茂說，兩岸對「共創雙贏」是有共識的，任何事情都有解決的辦法，不須用「強硬」方法，可用「比較和平」的方法來解決。

他說自己也是抱持著這種心情，接任海基會董事長，期盼未來與對岸進行積極、正面的互動。

另外，媒體媒體詢問，政府在不承認「九二共識」狀態下，如何化解兩岸僵局？

田弘茂說，「九二共識」這個問題，是兩岸高層決策的問題，不是他在這個位置上可以說明的。1050912

(中央社)