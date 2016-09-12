坦尚尼亞強震 16死近三百傷
媒體今天報導指出，非洲國家坦尚尼亞（Tanzania）的東北方維多利亞湖區10日發生規模5.7級強震，造成至少16死253傷慘劇，救難人員目前仍在斷垣殘壁中尋找倖存者。
坦尚尼亞總理馬佳里瓦（Kassim Majaliwa）視察受災最嚴重的城市布科巴（Bukoba），並參加於體育場舉行的追悼儀式。
南非媒體「新聞24」（news24）今天引述馬佳里瓦說：「這樁悲慘事件前所未見，我們從來沒見過這種事情。」他告訴遇難者家屬，說：「政府不會置之不理，我們永遠與你們同在。」
坦尚尼亞總統馬古富利（John Magufuli）已於第一時間致電慰問所有地震受難家庭，表示「深感痛心」。
此次地震共有800多棟建築物受損。其中1所男生寄宿中學的15名男生列在16名死者名單中。
維多利亞湖（Lake Victoria）位於坦尚尼亞與烏干達（Uganda）兩國交界處。烏干達災民發出求救訊息顯示，地震當時附近山坡大石頭紛紛滾落，壓垮住家，場面十分可怕。災民希望政府趕緊協助發給帳篷暫居。
維多利亞湖約6萬8800平方公里，為非洲最大淡水湖、世界上最大的熱帶地區淡水湖，同時也是僅次於美國蘇必略湖的世界第二大淡水湖。其中80%的水源來自於降雨量。湖區大部分在坦尚尼亞境內，其次是烏干達，肯亞境內只有一小部分。
報導指出，湖區附近居民對於地震並不陌生，但過往均屬於輕微地震。此次高強度地震連鄰近國家，包括盧安達、蒲隆地等均感受得到。1050912
(中央社)
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