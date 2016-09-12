政府整併雲端資料中心 拼年省5萬度電

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對於中央部會資料儲存的電腦機房，國發會將推動整併，計畫2020年從目前的272個「瘦身」至50個，縮減幅度超過7成。因應綠能政策，國發會表示，初期將投入20億打造政府綠能雲端資料中心，預計每年可省下5萬度用電量。

國發會12日召開委員會議，通過「行政院所屬各機關資料中心設置規劃及推動」計畫，預計2020年前，大幅減少行政院二、三、四級機關的電腦機房數量，資料中心逐步朝雲端化發展。

面對未來龐大雲端資料運算、儲存可能的高耗電量，國發會表示，新建置的政府資料中心將會導入綠能設計，未來能源使用效率（PUE）值須低於1.6，節省機房用電需求。目前政府機房的PUE值都在2以上，低於國際1.2到1.5的平均水準。

官員解釋，PUE值每降低0.1，可以省下1%的用電量。行政院初期將預計投入約20億打造各部會綠能雲端資料中心，以每年節省用電量5%以上為目標；換算下來，預計每年可以省下5萬度電。

(旺報)