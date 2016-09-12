張國榮60歲冥誕 生前舊愛：他比煙花燦爛！
曾演出《霸王別姬》等經典作品的港星張國榮，在2003年4月1日因抑鬱症病情失控，從香港東方文華酒店24樓墜下身亡，享年46歲。突如其來的消息震撼演藝圈，在愚人節當天痛失一位巨星，宛如上天對世人開的一個大玩笑，13年後的今天，是張國榮的60歲冥誕，不少圈內好友、粉絲紛紛發文悼念，而他生前的舊愛也選在凌晨PO文。
9月12日是張國榮生日，在今年更是他60歲冥誕，袁詠儀在微博PO出她與張國榮的親密合照，並向他送上了生日祝福，而當年剛出道的古天樂、古巨基被張國榮力讚有潛力，如今2 人都在影壇、樂壇擁有一片天，「雙古」於是選在今天，特地攜手進錄音室合作《當年情》，用以紀年這位一代巨星。
張國榮生前舊愛唐鶴德，也在凌晨於IG上傳1支煙火影片，並留言：「有你們！他比煙花燦爛！」簡單的1句話引發粉絲無限感慨，在留言祝張國榮生日快樂之餘，也對他英年早逝感到不捨，「有的人來了、走了，慶幸你還在，我們還在」、「有你，今夜的香港格外美麗」、「時光洗禮，唯有風采會留底！」
(中時電子報)
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