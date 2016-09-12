北極熊利爪：點評5樣俄國威力武器

RS-24洲際飛彈試射畫面。一枚飛彈可搭載4個核彈頭，比美國同類型的義勇兵三型要多。(圖/網路)

俄國斯近年為了重振自己的軍事強國地位，持續進行武器的投資。包括武器的增產、改良與研發。也因為俄製武器品質提升，因此得到許多新的買主。這些新的資金又成了繼續改良與研發的動。美國「國家利益」(National Interest)認為，到2030年代，俄國至少有5種武器特別必須防範。

RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈

俄羅斯的陸基核彈特別強調機動性，過去常由鐵路來機動部署，現在則多半使用大型運輸車載運，並規定在30分鐘內就完成發射準備。RS-24「亞爾斯」(Yars ,北約名SS-27Mk2)是俄國最新式的核彈。2010年才正式服役，每一枚亞爾斯可配有4枚核彈頭，每個核彈頭的毀滅當量是15萬到25萬噸的黃色炸藥威力。（廣島核彈當量大約1.5萬到1.8萬噸）。

除了威力巨大，精準度也很驚人。亞爾斯的彈頭據說具有迴避反飛彈系統的能力，而且圓週誤差率在250公尺以內。如此高的精準度，使亞爾斯危險的核打擊武器。（亞爾斯還有後繼者，稱為RS-27薩爾馬特，彈頭數量將從4枚提升到10枚。）

T-50研發雖然走走停停，但已經確定在2018年投入服役。(圖/蘇霍伊設計局)

T-50

T-50是俄國第一種第五代戰機，早期計畫名叫PAK-FA，是與印度合作項目稱為「第5代戰機」(FGFA)。除俄國之外，印度是目前唯一的確定買主。

T-50配有「雪豹E」(Irbis-E)相陣列雷達，可跟踪30個空中目標，並擊落其中的8個空中目標。並有光電感應器、熱顯向感應器做為輔助，可在不開雷達靜默的模式追踪。據信它的內部武器艙可攜帶6枚空對空飛彈。在四萬磅級的機身將由兩名供電“izdeliye 30”發動機，一個新的設計，將最終提供給土星系列的替代品。原發動機的動力，推力矢量和所有運動型尾翼表面的結合將使針對西方國家的高機動性戰鬥機和危險的潛在對手。

2具總推力達4萬磅的AL-41型發動機，加上3維推力向量噴管，使得它的機動性確實是西方戰機的可怕對手。

俄國暴風級航空母艦，採核動力、電磁彈射器，性能可能接近美國福特級(圖/俄星網)

暴風級航艦

俄國目前唯一的航艦是1989年服役的庫茲涅佐夫海軍上將號，而它的姐妹艦已被中國大陸改造成遼寧號。由於僅此一艘，因此俄國一直沒辦法建立完整的航艦戰鬥群。

因此俄國有了新的航艦計畫，稱為 「23000E計畫」(Project 23000E)，代號為「暴風」，因此又稱暴風級航空母艦。此型航艦是俄羅斯的克雷洛夫造船研究所(Krylov State Research Center)所設計，預計在聖彼得堡造船廠建造，現在他們正空出船塢與設備。

暴風級將採用核子動力，以應付它全長300公尺，總排水量10萬噸的動力需求。將使用電磁彈射器來發動各型飛機，這些飛機包括戰鬥機、攻擊機、運輸機、預警機、電戰機和偵察機等。總裝載量可達70至90架。

雖然這是俄國第一次建造核動力航空母艦，相關的技術挑戰非常巨大，但俄國為了保持自身海上力量也別無選擇。

俄國領袖級巡洋艦，載有200枚飛彈的超級火力戰艦(克羅洛夫國家研究中心)

領袖級驅逐艦

與暴風級航艦同時啟動的是巨型巡洋艦「23560計畫」(Project 23560)，代號稱為「領袖」。同樣是克雷洛夫造船研究所所設計、聖彼得堡造船廠建造。

領袖級巡洋艦將會是罕見的大型飛彈巡洋艦，全長200公尺，最寛20公尺，最大航速32節，排水量17,500噸。可配有60枚鋯石反艦飛彈與130枚S-500防空飛彈，單艦火力一舉超越美國提康德羅加級與阿利伯克級兩種神盾艦。

俄羅斯預計在2019年開始建造此型巡洋艦，希望一舉趕超和美國海軍的實力差距。

KH-101巡弋飛彈

這是俄國最新式的巡弋飛彈，前型是KH-55，而KH-101型將加上的匿蹤設計。KH-55與KH-101都參與了打擊IS的戰鬥，累積了相當多的實戰經驗。

據信Kh-101結合了沿地貌飛行能力以及匿蹤設計，使得它很難被發現，即使發現也很難持續追蹤，也就更難攔截了。

該飛彈採渦扇發動機推進，次音速飛行，據信飛行速度約0.77馬赫。全長604公分、直徑51公分，彈翼伸展310公分。可搭載880磅重的彈頭兩枚，在地貌雷達和衛星的導引下，精準度在3公尺以內。

更了不起的是射程，Kh-101可打擊目標4800公里遠的目標，甚至可能達到9000公里。並且可以由飛機、軍艦、潛艦機動發射，若是使用核彈頭，彈頭當量約為25萬噸的黃色炸藥。

(中時電子報)