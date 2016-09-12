北科大設第二專長 鼓勵跨領域修課

北科大校長姚立德勉勵新生跨領域修課。（台北科技大學提供）

擁有專業技術和跨領域專長的「T型人才」正夯，台北科技大學開設「第二專長」，學生跨系修課，完成規定的科目和應修學分數，畢業證書上將加註第二專長的名稱。

台北科技大學12日舉行開學典禮，校長姚立德在致詞時勉勵在座新生，跨領域學習，培養多元專長能力，接下來能有豐收的4年。

姚立德提到，在全球化競爭潮流下，大學4年所學不一定能符合產業需求，像是10年前數位相機產業人才炙手可熱，年薪可達上百萬元，但數位時代瞬息萬變，如今智慧手機幾乎取代數位相機，學生除應保有核心專業，還需「跨領域學習」；像是今年科技與金融產業最夯的「FinTech」，就是商學跨領域結合資訊軟體人才，以因應數位金融時代。

不同於傳統的輔系和雙主修的做法，學生必須在原系訂立的畢業學分數，額外增加修業年限和學分數，北科大從105學年起，開設「第二專長」，鼓勵學生多跨系修課；例如機械系工程系開設「精密製造」、「機械設計」等課程，電機工程系開設「電能轉換」、「自動控制」，文化事業發展系開設「文化軟實力技能開發」，資訊與財金管理系開設「金融科技」等。

北科大「第二專長」科目應修科目與學分數，由各系自行訂定，學分總數以15至18學分為原則；學生畢業時，完成「第二專長」修業規定者，學位證書、歷年成績表及其他相關證明文件，都會加註「第二專長」名稱。

此外，姚立德鼓勵大一新生創新創業、提升英語力走向國際，並要「保持一顆好奇心、維持想像力、具備創造力、培養邏輯思考的能力；但工科學生的特質木訥，培養流暢的表達能力也極為重要。」他希望4年後，每一名新生都能成「為被期待的人才」。

(旺報)