北科大設第二專長 鼓勵跨領域修課
擁有專業技術和跨領域專長的「T型人才」正夯，台北科技大學開設「第二專長」，學生跨系修課，完成規定的科目和應修學分數，畢業證書上將加註第二專長的名稱。
台北科技大學12日舉行開學典禮，校長姚立德在致詞時勉勵在座新生，跨領域學習，培養多元專長能力，接下來能有豐收的4年。
姚立德提到，在全球化競爭潮流下，大學4年所學不一定能符合產業需求，像是10年前數位相機產業人才炙手可熱，年薪可達上百萬元，但數位時代瞬息萬變，如今智慧手機幾乎取代數位相機，學生除應保有核心專業，還需「跨領域學習」；像是今年科技與金融產業最夯的「FinTech」，就是商學跨領域結合資訊軟體人才，以因應數位金融時代。
不同於傳統的輔系和雙主修的做法，學生必須在原系訂立的畢業學分數，額外增加修業年限和學分數，北科大從105學年起，開設「第二專長」，鼓勵學生多跨系修課；例如機械系工程系開設「精密製造」、「機械設計」等課程，電機工程系開設「電能轉換」、「自動控制」，文化事業發展系開設「文化軟實力技能開發」，資訊與財金管理系開設「金融科技」等。
北科大「第二專長」科目應修科目與學分數，由各系自行訂定，學分總數以15至18學分為原則；學生畢業時，完成「第二專長」修業規定者，學位證書、歷年成績表及其他相關證明文件，都會加註「第二專長」名稱。
此外，姚立德鼓勵大一新生創新創業、提升英語力走向國際，並要「保持一顆好奇心、維持想像力、具備創造力、培養邏輯思考的能力；但工科學生的特質木訥，培養流暢的表達能力也極為重要。」他希望4年後，每一名新生都能成「為被期待的人才」。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。