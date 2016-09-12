機場免排隊通關 英政府擬收費放行
到英國機場想免排隊快速通關？英國內政部計劃，未來旅客支付至少5英鎊就可以不需要排隊迅速入境。
由於海關人力不足，在英國機場排長隊過海關是很多旅客的惡夢，特別是暑期與耶誕節旅遊旺季，內政部官員表示，正與機場管理單位討論，提供旅客快速通關服務，收費從5英鎊起跳。
事實上，包括曼徹斯特、愛丁堡、倫敦希斯羅、倫敦斯坦斯特德機場（Stansted）及利物浦機場，都提供每人收費5英鎊的快速通關服務，官員否認外傳收費17.5英鎊。
主要由公務員組成的工會Public and Commercial Services批評，以收費方式讓旅客快速通關是本末倒置的作法，目前海關面臨的問題是人才不足，增加人力才是正確的作法。
今年暑期希斯羅機場海關經常出現旅客排隊超過1個半小時的情況，引發旅客抱怨，但內政部未能提出有效的解決辦法。1050912
(中央社)
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