男網最新排名 喬科維奇球王地位難撼

據世界職業網球協會（ATP）今天公布的最新排名，贏得美網冠軍的瓦林卡（Stan Wawrinka）排名第3的形勢更穩固，但喬科維奇（Novak Djokovic）的球王地位依舊無人可撼動。

法新社報導，瓦林卡昨天在美網公開賽決賽，以6比7、6比4、7比5、6比3，逆轉擊敗喬科維奇奪冠。

儘管爭冠失利，喬科維奇男網世界排名第1的地位依然穩固，排名第2的是莫瑞（Andy Murray），但他與第3名瓦林卡間的積分又縮小一些。

納達爾（Rafael Nadal）直到美網第4輪才敗給法國選手普耶（Lucas Pouille），最新排名由第5升至第4。在八強賽擊敗莫瑞的日本選手錦織圭，則由第7升至第5。這次美網缺賽的費德瑞（Roger Federer），則掉了3名變成第7。

台灣網球好手盧彥勳，最新世界排名上升2位，排名第71。1050912

(中央社)