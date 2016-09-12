可能升息陰影籠罩 美股開盤走低

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

華爾街股市今天開盤走低，加入全球股市下跌的行列，主因市場憂慮美國聯邦準備理事會可能很快提高利率。

開盤後5分鐘，道瓊工業指數下跌0.3%，來到18036.82點。

標準普爾500指數下跌0.2%，來到2123.90點；那斯達克指數下跌0.2%，來到5117.96點。

歐洲與亞洲主要股市都下跌超過1%，因為9日有兩位美國聯準會官員暗示，聯準會最快本月就可能升息。1050912

(中央社)