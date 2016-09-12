颱風來襲、中秋連假 愛買備貨5倍應戰
強烈颱風莫蘭蒂來襲，愛買蔬菜沒漲價，全面促銷7.5折起；泡麵、烘培、微波商品、5000~6000ml大包裝水備貨量增5倍，供消費者選購。愛買線上購物也成立颱風專區，提供飲料、泡麵罐頭、零食、照明工具、除蟲防蚊、修繕最低買一送一起優惠，業者表示今日（12日）訂購量明顯增加3成。
愛買店內產銷履歷葉菜每包250g 29~35元，南投埔里鮮香菇300g原價79元、特價59元，台中新社級A杏鮑菇800g 原價129元、特價99元，筊白筍300g 原價75元、特價59元，金黃甜玉米一條原價39元、特價35元。
且因應中秋烤肉照明方便，LED露營工作燈85折起，強調有30顆白光LED燈、可座立可手持可吊掛，停電了也不用怕，原價399元、特價339元。此外，加厚版的成人輕便雨衣每件45元，今天一天全台賣出上千件，可見防颱預期心態讓銷量增加。
(中時)
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