女網世界排名 柯貝榮登新科球后
據世界女子職業網球協會（WTA）的最新世界排名，甫於美網公開賽奪冠的德國女將柯貝（Angelique Kerber），擠下盤踞后座186週的小威（Serena Williams），登上球后寶座。
法新社報導，美國女將小威廉絲於美網準決賽敗給捷克的普里斯科娃（Karolina Pliskova），排名因而下滑至第2。不過普里斯科娃於10日女單決賽敗給了28歲的柯貝。
柯貝成為史上第2名德國籍的球后，距葛拉芙（Steffi Graf）稱霸女子網壇相隔近30年。
普里斯科娃雖然無緣美網后冠，但仍從第11名一口氣躍升至第6，成為本週升幅最大的球員。
世界第3、第4、第5分別為西班牙女將蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、波蘭女將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska）及羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）。美國女將大威廉絲（Venus Williams）第7。1050912
(中央社)
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