玖壹壹7週年 紀念MV秀熱炒文化

我要評比

嘻哈團體玖壹壹昨天在台中開唱，今天推出成軍7週年、改編招牌歌的「Tiger打鐵」紀念MV，結合台灣熱炒文化，玖壹壹還在MV中跳舞。

玖壹壹由春風、洋蔥和健志組成，昨天是成軍7週年紀念日，玖壹壹在台中圓滿戶外劇場舉行首場大型售票演唱會，馬來西亞歌手黃明志、藝人「Lulu」黃路梓茵、歌手謝和弦擔任表演嘉賓助陣。

慶功宴時，玖壹壹自評演唱會表現70分，可以再更好，之後將唱進高雄巨蛋，感念歌迷一路相挺，也承諾要走出台灣，讓台灣本土聲音被世界聽見。

為分享成軍7週年喜悅，玖壹壹改編招牌歌「打鐵」為「Tiger打鐵」，加碼推出最新MV，帶領大家到熱炒店，玖壹壹也嘗試跳舞，希望歌迷在熱炒店一聽到這首歌，就能起身跟著「Tiger打鐵」動起來。

MV中春風、洋蔥及健志穿上虎紋外套，開著麵包車一路開到熱炒店，經典電影「唐伯虎點秋香」及「功夫」角色「包租公」、「包租婆」也出現在MV，更結合現代「飛虎隊」，大玩創意帶給歌迷驚喜。1050912

(中央社)