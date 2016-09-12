行政立法政策會報 共識優先審議法案

我要評比

行政院今天召開行政立法政策協調會報，會中共識達成32個優先法案、預算案2案，以落實總統蔡英文政見，發展經濟、安定社會、照顧弱勢等。

行政院表示，行政立法政策協調會報由行政院副院長林錫耀及立法院民進黨團總召柯建銘共同主持，與會人員包括民進黨立法院黨團成員及督導相關法案的政務委員、秘書長陳美伶及主計長朱澤民等人。

立法院第9屆第2會期優先審議法律案有32案，包括：住宅法修正草案；住宅租賃條例草案；加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案；高等教育創新轉型條例草案；生技新藥產業發展條例第3條修正草案；電業法修正草案；勞動基準法部分條文修正草案；長期照顧服務法第15條、第22條、第62條修正草案。

國家藥物審查中心設置條例草案；行政院環境保護署毒物及化學物質局組織法草案； 科學技術基本法修正草案；兩岸訂定協議監督條例草案（民進黨團版）；原住民族語言發展法草案；原住民族土地及海域法草案；原住民族自治法草案；商標法部分條文修正草案；專利法部分條文修正草案；著作權法部分條文修正草案；郵政法部分條文修正草案；植物品種及種苗法第4條修正草案。

農藥管理法第10條、第59條修正草案；藥事法部分條文修正草案；化粧品衛生管理條例修正草案；資通安全管理法草案；洗錢防制法修正草案；公路法修正草案（提高對Uber之裁罰金額）；組織犯罪防制條例部分條文修正草案；保險法部分條文修正草案；促進轉型正義條例草案；法院組織法刪除第63-1條條文草案；集會遊行法修正草案；公民投票法修正草案。

行政院指出，行政院與立法院民進黨黨團達成共識，未來在會期中，行政院與民進黨團會持續討論與協商，適時增減優先審議的重大法案。1050912

(中央社)