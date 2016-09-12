疑縱火燒自家 屋主兒子被逮頻否認

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高雄市鳥松區1棟5樓透天厝1樓今天竄出火苗，濃煙竄上2樓，火勢延燒15分鐘撲滅，幸無人傷亡，警方隨後將涉有重嫌的屋主兒子帶回偵訊，但他直呼「我不知道」。

這起火警發生在下午3時45分左右，鳥松區民生路這棟5樓透天民宅火警，1樓屋內燃燒雜物，伴隨濃煙往2樓竄升，警消迅速及時灌救，火勢於下午4時熄滅。

消防鑑識人員進入火場勘驗發現起火點位於1樓臥室床邊，疑有人為縱火跡象。

警方於是在火場周遭逐一訪查住戶，發現火場陳姓屋主兒子涉有重嫌，當場將他帶回偵辦。

陳男面對警方提問一概回答「我不知道」，卻無法自圓其說；警方說，全案偵訊後，會將陳男依公共危險罪嫌送辦。1050912

(中央社)