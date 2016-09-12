港股瀉3.4％ 跌幅全球最大

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香港信報報導，受美國升息機會升溫，拖累歐美主要股市上周五（9日）全線下挫，亞太股市今（12）ㄍ日接力再跌。港股連升兩周累漲1,190點後，今日大幅回吐逾3％，跌幅更為全球之冠，成交額則較上周五減少近兩成。

恒指裂口低開503點，早段挫610點後，跌幅一度收窄至474點，見23,625點全日高，惟其後反覆受制10天線（約23,491點），上午11時後跌幅進一步擴大，曾挫694點見半日低，恒指半日跌680點。

午後愈走愈弱，尾盤在歐洲股市早盤再跌拖累下，跌幅突破780點，恒指以全日低位收市，報23,290點，急挫809點或3.4％，逼近20天線（約23,197點）。大盤上升股份今日僅141檔，今日升跌比例呈9比1。

全日成交額945.51億港元，較上日少約222.51億港元或19％。

(工商)