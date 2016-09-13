強颱來襲逢大潮中滿潮 防淹水海水倒灌

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中央氣象局今天深夜發布強烈颱風莫蘭蒂海上颱風警報。氣象局提醒，莫蘭蒂影響台灣期間會遇到大潮中的滿潮，14日傍晚及15日清晨，東南部及西南部沿海，要防淹水及海水倒灌。

氣象局說，滿潮時間點為：14日下午5時到晚上8時及15日清晨4時到上午7時。

氣象局預測，明天受颱風外圍環流影響，迎風面東半部及恆春半島都會降雨，愈晚雨勢愈明顯，明天深夜，颱風7級風暴風半徑就會碰觸台灣東南部陸地。

氣象局說，14日整天及15日上午，是莫蘭蒂颱風影響台灣最明顯時間，全台都會降雨。1050912

(中央社)