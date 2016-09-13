NBA》結束中國行 魔獸霍華脫水送醫

老鷹隊中鋒霍華(中)突感身體不適送醫，於12日出院。(美聯社資料照)

老鷹中鋒「魔獸」霍華結束了10天的中國大陸行程，他在搭機返回亞特蘭大的途中突感身體不適，降落後被送往醫院，呈現脫水的症狀。幸虧身體健壯的霍華不久後即恢復元氣，於12日出院。

霍華季外以3年7050萬美元轉戰老鷹，但由於效力火箭隊的經歷，他在中國大陸擁有很高的人氣，特地到當地宣傳他的新球鞋。目前尚不清楚引發霍華身體不適的原因，老鷹隊亦尚未對此做出評論。

(中時電子報)