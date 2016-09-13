荷警方添生力軍 飛鷹出擊獵捕無人機

荷蘭警方將成為全球第一個使用老鷹為飛行戰警的國家，採用已有幾世紀歷史的放鷹追捕方法，解決當今空中無人機數量日增造成的問題，以防範無人機危及公共安全。

法新社報導，警方發言人傑納斯（Dennis Janus）表示：「這是以低科技方案解決高科技問題。」警方人員與老鷹同僚並首度公開展示獵捕無人機。

新鹿特丹商業報（NRC）報導，荷蘭警方自2015年初以來進行連串測試，今天宣布結果相當不錯。這些測試的目的是要判定抓下無人機的最好方法為何。

如今只要警方認為有無人機對公眾構成危險，例如在外國領袖敏感的國事訪問期間，或是有這種遙控小飛機太接近機場，就將出動老鷹獵捕。

傑納斯表示，動物權利團體不必擔心，因為「老鷹都沒有受傷，至於無人機，則全都報銷了」。

他說：「老鷹把無人機視為獵物，在它們飛行時進行攔截，然後以爪子抓住無人機降落在覺得安全的地方。」

荷蘭警方如今已自行購入老鷹，並已長到5個月大，將視需要部署，成為警犬和警馬以外的新生力軍。

警方將訓練約100名警員配合老鷹執勤，而這支「飛行中隊」可能在明年夏天開始服勤。

目前，警方將先使用「空中警衛」（Guard From Above）公司提供的老鷹。

無人機數量激增恐影響治安，各國紛研究先進科技反制，荷蘭的這家業者反其道而行，祭出低科技制高科技奇招，訓練老鷹擒拿無人機，除荷蘭擬採用，英國也可能跟進。

無人機可能對飛機造成威脅，用於對監獄投送違禁品，或在公共活動時進行空拍而造成危險。恐怖分子也可能使用無人機發動攻擊，這是歐洲和其他地區官員揮之不去的噩夢。

肯特大學（University of Kent）法學院專家麥肯納（Alan McKenna）表示，會想到以猛禽對付無人機，反映出歐洲對相關安全問題的關注。他懷疑這種方法會廣獲採用，因為無法讓老鷹全天候駐守特定地區，但他承認這可能是解決方法之一，可能用途是像音樂會之類公共活動。1050913

(中央社)