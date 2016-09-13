希拉蕊生病 川普這樣說

川普昨天也出席了紐約世貿遺址的911紀念活動，當時媒體有詢問他怎麼看希拉蕊不適離場，不過當時川普表示並不知情。(圖:美聯社)

川普在接受電視訪問時祝福希拉蕊早日康復。圖為希拉蕊昨天步出女兒雀兒喜公寓後向民眾揮手打招呼的情況。(美聯社)

民主黨總統候選人希拉蕊健康亮紅燈，醫生證實其感染肺炎，必須多休息。希拉蕊生病的消息鬧得沸沸揚揚，外界也好奇，對於競選對手一向說話毫不留情、也曾經針對希拉蕊健康問題做出攻擊的川普這回會怎麼說？他今天倒是展現了人道的同理心，在電視訪問上祝福希拉蕊「早日康復」。

川普今天在接受福斯新聞網(FOX NEWS)訪問時表示，「我只希望她早日康復，恢復競選活動，然後我們將會在辯論場上見面。」

這番充滿人道慰問的發言跟前段時間的說法大相逕庭。川普過去幾個星期以來，不斷嚴詞抨擊希拉蕊缺乏體力擔任三軍統帥，又批評她的競選行程非常輕鬆。

不過，在接受另一家媒體CNBC的訪問時，川普又表示，確實競選活動是相當辛苦的，但也質疑希拉蕊的競選團隊到底有沒有就她的健康狀況保持透明。

希拉蕊昨天出席紐約世貿遺址911紀念活動時，因為身體突感不適提前離開，事後她的醫生發表聲明指，上周五就診斷她感染肺炎需要多休息，也開了抗生素讓她服用。

希拉蕊被人拍到離開911紀年活動現場上車時身體癱軟需要旁人攙扶，影片在社交媒體上瘋傳，再度使得健康問題被大做文章。但是她在前往女兒雀兒喜的公寓短暫休息過後，又面露微笑神清氣爽地現身，強調自己身體無恙。在醫生的建議下，希拉蕊取消了原本要到加州的競選行程。

至於川普的健康狀況，他先前發布一份由私人醫生寫的醫生診斷證明顯示「他將會是最健康的總統」，不過事後其私人醫生坦承這份證明是在倉促間完成，受到外界熱議。川普將在本周公布正式的健康診斷報告。

(中時電子報)