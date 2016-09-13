希拉蕊生病 川普這樣說
民主黨總統候選人希拉蕊健康亮紅燈，醫生證實其感染肺炎，必須多休息。希拉蕊生病的消息鬧得沸沸揚揚，外界也好奇，對於競選對手一向說話毫不留情、也曾經針對希拉蕊健康問題做出攻擊的川普這回會怎麼說？他今天倒是展現了人道的同理心，在電視訪問上祝福希拉蕊「早日康復」。
川普今天在接受福斯新聞網(FOX NEWS)訪問時表示，「我只希望她早日康復，恢復競選活動，然後我們將會在辯論場上見面。」
這番充滿人道慰問的發言跟前段時間的說法大相逕庭。川普過去幾個星期以來，不斷嚴詞抨擊希拉蕊缺乏體力擔任三軍統帥，又批評她的競選行程非常輕鬆。
不過，在接受另一家媒體CNBC的訪問時，川普又表示，確實競選活動是相當辛苦的，但也質疑希拉蕊的競選團隊到底有沒有就她的健康狀況保持透明。
希拉蕊昨天出席紐約世貿遺址911紀念活動時，因為身體突感不適提前離開，事後她的醫生發表聲明指，上周五就診斷她感染肺炎需要多休息，也開了抗生素讓她服用。
希拉蕊被人拍到離開911紀年活動現場上車時身體癱軟需要旁人攙扶，影片在社交媒體上瘋傳，再度使得健康問題被大做文章。但是她在前往女兒雀兒喜的公寓短暫休息過後，又面露微笑神清氣爽地現身，強調自己身體無恙。在醫生的建議下，希拉蕊取消了原本要到加州的競選行程。
至於川普的健康狀況，他先前發布一份由私人醫生寫的醫生診斷證明顯示「他將會是最健康的總統」，不過事後其私人醫生坦承這份證明是在倉促間完成，受到外界熱議。川普將在本周公布正式的健康診斷報告。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。