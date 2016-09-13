誰陪爸爸去醫院？陪伴服務拯救夾心族

陪伴服務是現代生活好幫手(本報資料照片)

上有老、下有小，上下都要顧，這是現代夾心族。老小都是寶，照顧起來卻往往心有餘而力不足，這時，陪伴服務就是夾心族的救星。

40歲的謝先生是標準夾心族，在遇到陪伴服務前，他一天的生活是這樣開始：「糟糕，又睡過頭，要趕快送爸爸去榮總，不然上班來不及。」自從媽媽得了帕金森氏症，無法像從前一樣陪爸爸去榮總洗腎，謝先生很難想像，以前每週一、三、五，媽媽一大早就要陪爸爸去洗腎的日子，究竟是怎麼辦到的。

謝先生的爸爸高齡90歲，曾經中風，走路需人攙扶才能避免跌倒。謝先生要照顧雙親，要養小孩，還要顧自己與另一半，他很想有多一些時間陪父母，但孩子小，夫妻兩人又常加班，想請假都沒辦法。

謝先生有些汗顏，細數這幾年來，一直都是媽媽照顧爸爸，現在媽媽也病了，他才發現過去忽略了爸媽。他也自問，媽媽以前是如何撐下來，才讓子女享受沒有後顧之憂的好日子，想到這裡，對媽媽又心疼又有點愧咎。

為了幫爸爸買拐杖，謝先生到世貿銀髮展去挑選，無意間看到中保無限+，一開始還以為是賣無障礙車，了解後才知道，原來是中興保全的服務，對於保全公司已經提供這麼多種新的生活服務，謝先生有些驚訝。

最吸引謝先生的是陪伴服務，展場人員介紹說這項服務是由護理師陪伴，可滿足家屬服務需求，費用以小時計，一次2小時。謝先生馬上就心動了，加上有展場優惠，他很想趕快行動，但想了想，決定先回家跟太太討論。

果然是夫妻，謝太太也覺得這服務很讚，隔天就先跟中保無限+預約一次4小時服務，先試用看看，沒想到被細心和專業給打動，一試成主顧。前一天護理師先打電話確認隔天服務時間，因爸爸需人攙扶，所以特別指派男護理師來幫忙，雖然當天謝先生仍有點擔心，特別早起觀察服務狀況。

下午謝爸爸回到家時，護理師又打電話通知謝先生，並說明生活照顧上的注意事項，同時教導謝先生和謝太太簡單的肌力訓練，幫助老人家延緩腿部肌力退化的速度。

謝先生說，保全公司能做到這樣的照顧服務品質，他很滿意，就預訂了包月服務方案，雖無法完全解決家中的生活困擾，但已經分擔了照顧上的勞累，是爸媽的陪伴、是他和太太的喘息，也是夾心族的小救星。

(中時電子報)