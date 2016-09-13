前英國首相卡麥隆 請辭國會議員 暫退政壇

英國前首相卡麥隆（David Cameron）於12日表示，已辭去下議院議員職務。(圖片取自美聯社)

英國前首相卡麥隆（David Cameron）之前因為「脫歐」公投失利下台。他於12日表示，已辭去下議院議員職務，目前已告知現任首相梅伊（Theresa May），並已獲得理解，他所代表的牛津郡威特尼選區將進行補選。。

卡麥隆2010年出任英國首相，主張英國應續留歐盟，但今年公投決定脫歐後，他宣布下台，由梅伊（Theresa May）擔任新任首相，並以國會議員身分繼續從政。不過卡麥隆今天宣布，經過慎重思考，決定辭去他在牛津郡威特尼市（Witney）的國會議員席次，以免干擾新政府政治運作，威特尼區應該有一位新議員，能在國會裡全面扮演好角色。

卡麥隆離職後，其選區威特尼將進行補選，他並表示，未來將會住在威特尼，支持當地的事務及慈善工作，計劃從事政治以外的工作，繼續為他深愛的國家與社會奉獻心力，但未做最後決定。

(中時電子報)