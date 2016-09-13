前英國首相卡麥隆 請辭國會議員 暫退政壇
英國前首相卡麥隆（David Cameron）之前因為「脫歐」公投失利下台。他於12日表示，已辭去下議院議員職務，目前已告知現任首相梅伊（Theresa May），並已獲得理解，他所代表的牛津郡威特尼選區將進行補選。。
卡麥隆2010年出任英國首相，主張英國應續留歐盟，但今年公投決定脫歐後，他宣布下台，由梅伊（Theresa May）擔任新任首相，並以國會議員身分繼續從政。不過卡麥隆今天宣布，經過慎重思考，決定辭去他在牛津郡威特尼市（Witney）的國會議員席次，以免干擾新政府政治運作，威特尼區應該有一位新議員，能在國會裡全面扮演好角色。
卡麥隆離職後，其選區威特尼將進行補選，他並表示，未來將會住在威特尼，支持當地的事務及慈善工作，計劃從事政治以外的工作，繼續為他深愛的國家與社會奉獻心力，但未做最後決定。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。