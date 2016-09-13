MLB》金鶯瓊斯：棒球只是白人的運動

金鶯亞當瓊斯(右)對大聯盟歧視黑人很不滿意。(美聯社資料照)

近來NFL球星的反國旗事件持續延燒，歷來關心種族議題的金鶯主砲亞當瓊斯(Adam Jones)對今日美國的記者表示，為什麼大聯盟就沒有人肯為凱普尼克(反國旗事件主角)說話呢？

「因為棒球終究是屬於白人的運動。」瓊斯自問自答地說，「我們黑人若抗議，大聯盟可以把我們全踢出去。但美式足球可不行，因他們需要黑人。」當今美式足球有68%是黑人選手，NBA更高達74%，但大聯盟只有8%。

1947年4月15日，首位黑人選手傑奇羅賓生上場，大聯盟將該日訂為「羅賓生紀念日」。對瓊斯而言那只是政治樣版，他比喻說：「當你是個黑人，你一上場就是兩好球，所以你最好乖一點，否則就會被三振出局。」

這次抗議行動讓凱普尼克連日遭到媒體圍剿，瓊斯不平地說：「如果是因為我們在運動場上賺了大錢，所以我們就只能談球場上的事。那麼川普只是一個非常有錢的老先生，他就可以到處大放厥詞？」

「每個人都有發聲的權利，很多運動員也是受過高等教育的，為何不能暢所欲言？」瓊斯說，「我知道有人連國歌都不會唱，就只是跟著大家乖乖地站著發呆，難道這些人就能明白國旗代表的意義嗎？」

(中時電子報)