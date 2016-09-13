發言人：希拉蕊除肺炎 並無他疾

我要評比

美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的高級幕僚法隆今天表示，希拉蕊除了肺炎並無其他疾病，最快在本週中期就可望恢復競選行程。

擔任競選發言人的法隆（Brian Fallon）在68歲的希拉蕊於紐約出席911事件紀念活動感到身體不適次日告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「她並無其他隱瞞的疾病，就是得了肺炎而己。」

法隆說：「我預期，在本週中期至週末期間，她就能露面以恢復競選行程。」

「如果她能自己決定，她今天就會恢復行程。」

法隆並說，競選團隊將公布希拉蕊的新病歷，以便就她的健康問題，「進一步平息外界尚未化解的疑慮」。1050913

(中央社)