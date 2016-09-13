Izumi咖哩用愛做料理，援助弱勢兒童快樂過暑假

小朋友享用天使歐姆豬排咖哩飯，表示咖哩是他最喜歡的料理。圖：

失親兒福利基金會至店門口合影留念，為活動畫下完美句點。圖：業者提供

失去親人的小朋友，在成長的過程當中，總是備嘗艱辛。知名的Izumi curry南港店，就有一名廚師感同身受。單親背景的身份下，更希望能夠親手做料理給單親家庭的小朋友吃，讓孩童不再挨餓。

為了協助員工圓夢，Izumi curry招待失親兒基金會孩童，到店裡品嘗美味的咖哩飯，傳遞幸福滋味。現場除了讓小朋友品嘗美味的咖哩之外，店家還特別邀請歡樂小丑與小朋友一起互動同樂，希望在開學前能帶給學童快樂的回憶 。

Izumi curry提供給小朋友的餐點非常豐富，包含小朋友最喜歡的天使歐姆豬排咖哩飯、牛肉咖哩飯，還有招牌超重型12盎司起司漢堡咖哩飯等特色餐點，十足份量的咖哩飯讓學齡中的小朋友能夠吃的開心又吃得飽，學童表示他們平時最喜歡吃的就是咖哩飯，現場充滿歡樂的笑聲與幸福味，場面相當溫馨。

失親兒基金會公關部發言人也表示，目前基金會服務許多孩子，而且每週數量也仍然持續在增加中。很高興今天能夠受邀Izumi curry的活動，因為這群孩子平常的家庭經濟狀況不甚優渥，所以孩子們一直很期待今日可以至咖哩店用餐。

許多用完餐的小朋友在離場的時候，還深深的握住主廚的手和他敬禮說謝謝，主廚感慨的說，這群孩子特別的懂事，能看到用餐的時候，身為年紀較大的小朋友會照顧低年級的學生，並先禮讓弟弟妹妹用餐，很高興今天我能為他們親手做料理，為他們盡一份心力。

破碎家庭下的孩子或許沒有選擇的權利，但Izumi curry感同身受，期待在孩子心上種下一顆善的種子，能夠幫助他們更勇敢的面對未來。

Izumi咖哩對於自身商品品質十分要求，更希望在能力範圍內回饋弱勢兒童，為了鼓勵失親兒基金會的小朋友更認真於課業上，目前與基金會合作，凡是該基金會兒童下學期的考試曾獲班排名前3名者(以獎狀為憑)，即可兌換2張咖哩兌換券，讓小朋友可以和單親家長一起用餐，一同享受天倫之樂，Izumi咖哩協助員工圓夢之餘，也期待對社會公益盡一份心力，讓更多弱勢族群能夠享用美味的咖哩飯。

(工商)