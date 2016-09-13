在敘利亞內戰停火協議生效之際，俄羅斯軍方與敘利亞政府舉行視訊會議，俄羅斯強調，在停火協議期間仍會對伊斯蘭國以及蓋達勢力進行空襲。(圖:美聯社)

由美國和俄羅斯雙方斡旋的敘利亞內戰停火協議正式生效。圖為俄羅斯與敘利亞舉行視訊會議商討最新情勢。(圖:美聯社)

由美國和俄羅斯雙方斡旋的敘利亞內戰停火協議正式生效，敘利亞軍方已經表示，將遵守協議停火直到本周日午夜，不過敘國武力最強大的反對派部隊尚未表態是否配合。

停火協議在敘利亞當地時間周一晚間7:00展開，不過在協議生效前半小時，仍有多個地區仍傳出暴力衝突，也讓協議是否能順利維持下去增添變數。

這項停火協議的目標是結束敘利亞5年來的血腥內戰，並協助開展人道救援工作，如果停火協議能維持一周，美國和俄羅斯將展開聯手打擊敘利亞境內的極端恐怖組織，包括伊斯蘭國IS和原蓋達組織（Al-Qaeda）分支的敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front）。

美聯社報導指出，包括敘利亞政府及其主要同盟俄羅斯和伊朗都已經承諾會遵守停火協議，目前只等敘利亞最大的反對勢力點頭。反對派部隊方面釋出訊息稱，要對落實停火協議取得「保證」，才願表態支持。

敘利亞長期以來的內戰已經導致25萬人死亡，還有1千1百萬 人被迫離開家園。

停火協議生效後，不僅可以在非伊斯蘭國控制區域終止戰事，也讓救援物資可不受阻撓運到敘利亞遭到包圍或「難以抵達」的地區，包括分別飽受戰火蹂躪的阿勒坡市。

(中時電子報)