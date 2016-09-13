人住國外 誰幫你顧爸媽？是他…

陪伴服務是現代生活好幫手(本報資料照片)

這是Eric的故事。長年住在國外，心裡惦記父母，卻無法在身邊照顧；忽然間，父親病了，好多難題如潮水般湧到眼前，還好他遇到一個預料之外的好幫手。

Eric當完兵就到國外唸書，在美國畢業、謀職、結婚、生子、置產，似乎就要在異鄉紮根，回台灣定居，已非短期內的人生選項。

今年初，Eric的父親在浴室突然腹痛跌坐在地板，緊急送醫後發現是攝護腺癌第三期，需親屬儘快確認是否要立即開刀處理，他放下工作與家庭，隔天就搭上早班飛機立刻回台灣。

搭機途中，Eric想起許多兒時記憶，也想起自己為人子的責任。他常年住在美國，弟弟經常在大陸出差，妹妹遠嫁加拿大，三兄妹是爸媽的驕傲，卻也是無法經常陪伴或隨侍在旁的不孝子女，如何兼顧自己的家庭事業和父母親，讓他在機上失眠了。

一下飛機，趕到醫院，Eric看到媽媽焦急的表情，覺得自己無能又自私，但爸媽不願意離開台灣，他不知道未來要如何照顧兩位老人家。

開刀、化療後，父親的病情穩定不少，但三個月內在台北美國間飛了六趟，Eric瘦了8公斤，蠟燭兩頭燒，身心壓力和經濟負擔都不小。術後返家的爸媽因三兄妹都不在家，生活起居與照顧的事情都落在媽媽身上，但媽媽脊椎開過刀，要扶起高頭大馬的父親，對她來說非常吃力。

請外勞，是三兄妹第一個想出來的辦法，但媽媽不習慣，最終外勞這條路走不通。但父親定期的返診追蹤與起居照顧，對媽媽的負擔越來越大，Eric三兄妹也焦頭爛額。

就在窮途末路時，一天晚上Eric在網路上看到一篇文章，故事中的情境根本是他的復刻版，文中的家人剛好有親友在中興保全工作，推薦新推出的陪伴照顧與接送服務，解決了他們的問題，讓Eric躍躍欲試。

隔天Eric打越洋電話到中保健康守護中心，結識了現在照顧爸爸的護理師與社工，他們的服務與專業，幫Eric填補了無法服侍長輩的缺憾。現在的他，人雖然在國外，心卻是安的，因為他知道，中保會幫他顧好他最親愛的爸媽。

(中時電子報)