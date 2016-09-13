林資惠後來居上 里約帕運健力獲銅
中華隊健力女將林資惠今天在里約帕運賽事的前兩舉後位居第4，靠著最後一舉成功舉起131公斤，加上對手試舉132公斤失敗，後來居上拿下銅牌，這也是中華隊本次賽事的首面獎牌。
兩屆帕運金牌、上屆倫敦帕運銅牌得主林資惠，於巴西當地時間12日，在里約帕運健力女子79公斤級賽事出賽，尋求個人在帕運的第3面金牌。
在這場比賽中，林資惠第一次試舉121公斤成功，但裁判認定她犯規，所以成績不算；她在第2次試舉拚125公斤成功，讓她開心得對鏡頭比了愛心。
第3次試舉前林資惠暫居第4名，第3舉她成功舉起131公斤，在另名選手試舉132公斤失敗後，她也確定以第3舉的131公斤成績拿下銅牌。
林資惠的這面銅牌意義非凡，因為這除讓她個人連續4屆帕運都有獎牌進帳，也是中華隊在本次里約帕運獲得的第1面獎牌。
這次里約帕運是林資惠連續參加的第5屆帕運，2000年的雪梨帕運她的成績應可獲銀牌，但因動作被判犯規而落居第4，2004年的雅典帕運、2008年的北京帕運她兩度摘金，完成2連霸大業，2012年倫敦帕運表現「失常」，但仍獲得銅牌。1050912
(中央社)
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