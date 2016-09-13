悲劇! 法國盃1足球員死於球場

12日法國盃1名足球員不幸在場上身亡。圖為法國男足隊賽前練球。(美聯社資料照)

12日的法國盃比賽發生了一樁悲劇，AJ比格利亞的中後衛德梅士(Ben Idrissa Derme)在比賽中途不幸身亡，年僅34歲。梅德士出生於布吉納法索，曾3度入選國家代表隊。

當時比賽接近尾聲，德梅士在場中央突然倒地，就再也沒有醒來。場邊醫護人員試圖急救，但過了好幾分鐘他都毫無反應，不久後即宣告死亡。據報他是死於突然發作的心臟病。

(中時電子報)