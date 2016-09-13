美前中情局長轟希拉蕊無能

美國前中情局局長伍爾賽(Jame Woolsey)。(照片取自維基百科)

曾經在前美國總統柯林頓任內擔任中央情報局局長的伍爾賽(James Woolsey)，今天重砲猛批民主黨總統候選人希拉蕊既缺乏領導能力，也不遵守保護國家安全機密。

在抨擊希拉蕊的同時，這位美國前中情局長也宣布，正式加入共和黨總統候選人川普的競選團隊，成為川普在國安事務的資深顧問。

新保守主義人士伍爾賽對美國有線電視新聞網CNN表示，他於上周五與川普會晤，並答應在國家安全事務，諸如國防、情報、能源等議題相川普提出建言。伍爾賽指出，他覺得川普是位能保守國家秘密的人，不像希拉蕊會公開洩密給敵方。

這位曾為希拉蕊夫婿比爾．柯林頓政府效力的前中情局長，表態挺川普立即受到媒體的高度關注，他強調支持川普的2大理由，其一是可預測、其二則是異於尋常。

今年74歲的伍爾賽指出，根據目前所知的有關希拉蕊的電子郵件資料顯示出希拉蕊是缺乏領導能力來帶領其資深主管以及遵守維護我們政府敏感與機密資訊國家的最基本要求。」他認為，「希拉蕊展現出對其所領導的機構(指國務院)是完全缺乏了解與無能。」

伍爾賽推崇川普的承諾將改變歐巴馬政府的削減國防預算。他認為，「美國必須對其軍事現代化進行再投資，以因應21世紀的挑戰。」

(中時電子報)