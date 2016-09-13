里約帕運》林資惠健力奪銅 中華首牌出爐

中華女將林資惠13日在里約帕運健力項目勇奪銅牌。(中央社)

里約帕運中華隊首面獎牌出爐！奪牌者正是本屆掌旗官林資惠，她在女子79公斤健力項目成功舉起131公斤，獲得銅牌。林資惠是兩屆帕運金牌、上屆銅牌，她已連續4屆都奪下獎牌。

林資惠第2舉125公斤，一度落後給墨西哥女將而排名第4，最後以第3舉131公斤搶回前三。奈及利亞女將Bose Omolayo舉起138公斤奪下金牌，同時刷新世界紀錄與帕運紀錄。中國大陸徐麗麗以135公斤獲得銀牌。

(中時電子報)