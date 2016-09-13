機上失火？非洲發現馬航MH370殘骸 有焚燒痕跡

美國部落客吉伯遜發現5塊疑似MH370的殘骸碎片，其中2塊更有焚燒痕跡。(圖片取自BBC)

馬航MH370 至今仍下落不明，最近澳大利亞運輸安全局接到兩塊疑似馬航失聯航班MH370的殘骸，上面有明顯燒焦的痕跡，若調查經確認則會是證明機艙內可能發生了火災的有力證據。

美國部落客吉伯遜（Blaine Gibson）十分關心馬航下落，近日聲稱在非洲的馬達加斯加發現5塊疑似MH370的殘骸碎片，其中2塊更有焚燒痕跡。吉伯遜表示，這些殘骸表層的油漆被燒焦，熏得漆黑，更重要的事，這塊殘骸應該來自飛機內部，但不是主艙，可能是貨艙或者航空電子設備艙。不過，吉伯遜無法確定，焚燒痕跡是在客機墜落或墜落後造成。新發現的殘骸已於昨日送到澳洲交通安全局（ATSB）作進一步調查。

這架波音777-200型客機是在2014年3月8日從馬來西亞吉隆坡起飛，載著239人飛往北京途中消失，至今仍下落不明，成為航空史上最大謎團之一。

(中時電子報)