強颱莫蘭蒂逼近 13日交通異動資訊一覽表

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【不斷更新】強颱莫蘭蒂朝台步步進逼，14日到15日一整天是莫蘭蒂對台影響最劇烈的時候，國內海陸空部分交通也受到影響，以下是【中時電子報】整理交通異動部分。

【交通】

陸上交通

高鐵：13日台灣高鐵全天正常行駛。

14日全天營運列車可能受莫蘭蒂颱風影響而有所延誤，尤其台中以南路段。為維護旅客及列車營運安全，如風雨過大，部分班次可能降速或停駛。

海上交通

綠島、蘭嶼往返本島的交通船，13、14日全面停航；行駛東港小琉球航線民船、泰富輪，也宣布週14日、15日停航。

(中時電子報)