強颱莫蘭蒂逼近 停班停課一覽表

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【不斷更新】強颱莫蘭蒂來襲，中央氣象局已於12日晚間11時30分發布海上颱風警報，以下是【中時電子報】整理停班停課部分。

13日停課：宜蘭縣慧燈中學下午停班停課。

14日停課的學校：東華大學、慈濟大學、台灣觀光學院、台東大學、宜蘭慧燈中學。

(中時電子報)