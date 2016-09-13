美聯準會理事布蘭納德反對目前升息
深具影響力的美國聯邦準備理事會理事布蘭納德（Lael Brainard）今天表示，在通膨疲軟而目前就業不足仍嚴重的情況下，美國調升利率的理由不是那麼具有說服力。
美國決策當局預定1週之後檢討利率政策，此時市場仍不確定，聯準會是否會繼續走上升息之路。
布蘭納德在芝加哥全球事務協會（Chicago Council on Global Affairs）發表談話說：「就勞動市場情勢進一步逐漸收緊對通貨膨脹的影響可能溫和且緩慢而言，先行緊縮政策的理由比較無法令人信服。」
布蘭納德一向主張，延後升息以利創造就業機會。這類言論與聯邦市場公開操作委員會比較屬於鷹派的委員形成了對比。
後者表示，他們擔心通膨和經濟過熱。公開市場操作委員會6月間曾在下次升息時機上，出現意見分歧。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。