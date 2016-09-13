梅西天下第一？ C羅不服氣

C.羅納多率領葡萄牙在今年歐國盃摘冠。(美聯社資料照)

「小獅王」梅西和C.羅納多，兩人誰是最強的足球員？巴塞隆納前中場哈維(Xavi)表示，要在梅西與C羅之間挑一人，他肯定選擇梅西。「C羅確實非常傑出，但他跟梅西還是完全沒得比。」

C羅聽了很不服氣，他今年為皇家馬德里攻進超過50球，在歐冠聯賽決戰的PK踢進致勝球，又率葡萄牙奪下歐國盃冠軍，怎能輕易被梅西比下去？哈維說：「梅西天下第一沒有爭議，除非你是皇馬的球迷。」

「有人想搏版面，提到我的名字就對了，我是網路搜尋排行第一的運動員。」C羅反擊說，「哈維的評語能當真嗎？他現在跑去卡達踢球耶。我拿了3次金球獎，哈維拿了幾次？零。」

自2008年以來，金球獎有7年是梅西與C羅佔據前兩名，可見這兩人的確是當今最優秀的球員。梅西目前已5度奪下金球獎，而C羅則是今年的大熱門，他很有機會在明年1月拿下生涯第4座金球獎。

(中時電子報)