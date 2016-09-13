幕僚急滅火 聲稱希拉蕊除肺炎並無其他疾病

競選發言人法隆（Brian Fallon）表示，希拉蕊只得了肺炎而已。(圖片取自美聯社)

美國大選最近聚焦在美國民主黨總統候選人希拉蕊的健康，而他的競選發言人法隆（Brian Fallon）為了平息最近甚囂塵上的謠言表示，希拉蕊只得了肺炎而已，並無其他疾病，最快在本週中期就可望恢復競選行程。

針對外界對希拉蕊的健康狀況多所猜疑 ，擔任競選發言人的法隆告訴美國媒體：「她並無其他隱瞞的疾病，就是得了肺炎而己。」他更強調，他預期，在本週中期至週末期間，希拉蕊就能露面以恢復競選行程。甚至如果她能自己決定，她今天就會恢復行程。

希拉蕊的健康成媒體焦點恐再度衝擊選情。法隆說，競選團隊將公布希拉蕊的新病歷，針對她的健康問題，進一步平息外界尚未化解的疑慮。

(中時電子報)