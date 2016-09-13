土國東部爆炸攻擊 目標指向執政黨黨部

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土耳其東部萬恩市（Van）當局表示，正義發展黨（AKP）在當地的省黨部外今天有1輛裝著炸彈的汽車爆炸，造成50多人受傷，包括4名警察在內。

土國官員稱，這是非法組織庫德工人黨（PKK）所為。這個組織已針對土國當局發起30年叛亂活動，土國及其西方盟邦將其視為恐怖團體。。

爆炸地點接近正義發展黨黨部外的1座警察崗哨。地方行政首長辦公室發表聲明說，1輛汽車「遭分離主義恐怖組織分子炸毀」。

聲明中說，現場至少有53人遭炸傷，包括4名警察在內；並說，炸彈是以遙控方式引爆。1050913

(中央社)