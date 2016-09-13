颱風影響 東半部北部晚間風雨增大
中央氣象局表示，受颱風外圍環流影響，今天台灣東半部地區有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，愈晚雨勢將會愈明顯。
氣象局指出，今天受颱風外圍環流影響，台灣東半部地區有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，愈晚雨勢將會愈明顯，溫度方面，西半部高溫約攝氏31至32度，東半部則在30度左右，各地清晨及夜晚低溫約25、26度。
此外，氣象局提醒民眾，隨著颱風逐漸接近，各海面風浪將逐漸增強，北部、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪發生，請注意。
氣象局指出，第14號颱風莫蘭蒂已增強為強烈颱風，預測明天到15日上半天是颱風影響台灣最明顯的時段，各地受影響的程度還須視其通過台灣時的距離而定，請大家留意氣象局的最新天氣預報。
氣象局表示，今天全台及外島PSI為良好至普通；PM2.5指標為低等級。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。