颱風影響 東半部北部晚間風雨增大

中央氣象局表示，受颱風外圍環流影響，今天台灣東半部地區有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，愈晚雨勢將會愈明顯。

氣象局指出，今天受颱風外圍環流影響，台灣東半部地區有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨或雷雨，愈晚雨勢將會愈明顯，溫度方面，西半部高溫約攝氏31至32度，東半部則在30度左右，各地清晨及夜晚低溫約25、26度。

此外，氣象局提醒民眾，隨著颱風逐漸接近，各海面風浪將逐漸增強，北部、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪發生，請注意。

氣象局指出，第14號颱風莫蘭蒂已增強為強烈颱風，預測明天到15日上半天是颱風影響台灣最明顯的時段，各地受影響的程度還須視其通過台灣時的距離而定，請大家留意氣象局的最新天氣預報。

氣象局表示，今天全台及外島PSI為良好至普通；PM2.5指標為低等級。1050913

(中央社)