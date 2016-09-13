希拉蕊推特闢謠健康問題：很想趕快回來工作

美國民主黨候選人希拉蕊(Hillary Clinton)雖因罹患肺炎，而引發大眾對她健康的疑慮，但週二她在推特(Twitter)上貼文，表示她現在在家休養但已經很想回來繼續工作了。

她在推特上說：「像任何曾因生病而回家休息的人一樣，我已經很想趕快離家回來繼續工作，很快就會再度很你們相見。」並表示她已經身體狀況比較好了，向所有關心她、祝她早日康復的人致謝。

希拉蕊的競選團隊承認在這起事情的處理方面不夠完善，並保證會在接下來幾天公布更多她的健康資訊。該團隊因拖了兩天才公佈醫生對希拉蕊病情的診斷而被抨擊，也讓大眾更加認為希拉蕊團隊有許多秘密。

發言人Brian Fallon試圖釐清這點，他說該團隊在希拉蕊在紐約市參加911紀念儀式感到不適後，到相關影片被公佈之前，一直在確保希拉蕊的健康狀況沒有問題，因此沒有公布相關資訊。當時該團隊一度表示希拉蕊只是中暑，Fallon承認在事後回想後，該團隊應該要盡早提供這類資訊。他表示希拉蕊雖感到不適，但從未喪失意識，這起事件也跟她2012年的腦震盪事件無關。Fallon強調，團隊沒有隱瞞希拉蕊的健康問題，她真的只是得了肺炎。

希拉蕊的競爭對手川普(Donald Trump)一直批評她沒有總統該有的精力，並且也不斷質疑她的體力。川普周一在接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，他上周才接受健康檢查，一旦結果出爐就會公布這些「詳盡的」資訊。

(中時電子報)